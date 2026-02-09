Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 6/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio

Sessione moderatamente positiva quella del 6 febbraio, per l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina gli scambi in salita a 8.273,8.

L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.305,3 e primo supporto individuato a 8.210,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.399,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
