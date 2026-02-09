Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:57
25.308 +0,93%
Dow Jones 17:57
50.133 +0,03%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Borsa: Avvio positivo per Milano, in crescita (dello 0,60%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 46.152,62 punti

Spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, in allungo dello 0,60%, dopo aver esordito a 46.152,62.
