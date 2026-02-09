ENEA: l’energia che diventa arte

(Teleborsa) -: è questo lil concorso realizzato da Regione Emilia-Romagna ed ENEA e rivolto a designer, artiste e artisti under 40.I premi sono stati consegnati a Bologna dale dalnell’ambito di un evento di ‘Arte Fiera 2026’ moderato dal giornalista ed esperto di green economy Marco Gisotti.Il concorsorealizzato in collaborazione con, si inserisce nell’ambito delle attività previste dall’accordo di collaborazione tra Regione ed ENEA, finalizzato alla promozione della sostenibilità e della transizione energetica, a compimento del Piano energetico regionale 2030 e del Piano triennale di attuazione 2022-2024.L’iniziativa ha, tra cui fibre di canapa, spugne sintetiche, eco resine, plastiche riciclate, strumenti tecnici,. Partendo da questo catalogo e da specifiche linee guida, circa trenta partecipanti hanno presentato bozzetti o concept per le due sezioni "Arti visive" e "Design".Una giuria hai cui autori hanno realizzato le opere complete partendo dagli oggetti, tecnologie e materiali ricevuti in dotazione. Tra le opere realizzate,, il valore corrispettivo per la loro acquisizione da parte della Regione. Menzione speciale per quattro opere, che insieme alle altre non premiate rimarranno invece di proprietà degli autori, che potranno scegliere se donarle alla Regione o all’impresa che ha messo a disposizione l’oggetto da cui hanno preso vita."La fusione dei linguaggi tra scienza, business e arte rappresenta un modo creativo per raccontare le sfide del nostro tempo - ha detto il vicepresidente Colla-. Le scommesse di questa sfida creativa sono almeno tre, in prima battuta quella dima anche di, e infine diil nostro prezioso patrimonio energetico nel pieno del cambiamento climatico. La transizione in atto non è solo tecnologica ma soprattutto culturale"."Con questa iniziativa abbiamo voluto mostrare che la transizione energetica non è soltanto una questione di tecnologie più efficienti, ma soprattutto di scelte, comportamenti e immaginazione collettiva - ha commentato-. L’esperienza dimostra infatti che la semplice diffusione di dati e conoscenze tecniche non basta a orientare decisioni sostenibili: esiste spesso una distanza tra ciò che sappiamo e ciò che concretamente facciamo., rendendo visibili processi, infrastrutture e impatti che normalmente restano nascosti, e trasformandoli in esperienze capaci di parlare alle persone sul piano emotivo e culturale. È in questo incontro trache può prendere forma una transizione davvero consapevole e partecipata".La giuria che ha scelto finalisti e vincitori era composta da tre rappresentanti della Regione Emilia-Romagna,responsabile del settore Patrimonio culturale,, del settore Valorizzazione Patrimonio culturale, eresponsabile del settore Digitalizzazione, promozione e comunicazione;direttore artistico di "Arte Fiera";, coordinatrice del corso di laurea in Design del prodotto industriale all’Università di Bologna.Dopo "Arte Fiera" il progetto, che avrà come prima tappa "Key - The Energy Transition Expo", in programmae ulteriori sedi in via di definizione.