Innovazione: ENEA Brasimone, nasce la prima spring school sul nuovo nucleare

(Teleborsa) - Al viadedicata al nuovo nucleare e rivolta a startup e gruppi di ricerca, che. Promossa da, ENEA e newcleo, questa nuova iniziativa gratuita dipresso il, sull’Appennino tosco-emiliano. La scuola punta a sostenere gruppi di ricerca e nuove imprese tecnologiche in un percorso che combina lezioni frontali, workshop tematici, attività di assessment e networking sul territorio, oltre all’accesso alle infrastrutture di ENEA e newcleo all’interno del Centro Ricerche Brasimone.La Spring School Brasimone è rivolta a, costituite da non più di cinque anni, e gruppi di ricerca, anche con sede all’estero, che operano nel settore del nuovo nucleare e impegnati in particolare sui materiali avanzati per ambienti ostili e sulle tecniche innovative di imaging e sui sistemi di misura per piombo liquido.I temi centrali della formazione comprendono:I gruppi interessati possono inviare le candidaturetramite il modulo online disponibile sul sito dila piattaforma metropolitana dell’innovazione che punta a sviluppare sinergie e progettualità condivise in grado di consolidare e rafforzare l’innovazione del sistema economico metropolitano.