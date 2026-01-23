ENEA sviluppa il gemello digitale dell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni (HPC)

(Teleborsa) - L'ENEA
ha sviluppato una replica virtuale
della propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni
(HPC)[1], compreso il supercalcolatore CRESCO
disponibile presso il Centro Ricerche di Portici (Napoli), per monitorare la risorsa fisica in tempo reale, ottimizzarne l’operatività e simulare strategie di risparmio energetico. CRESCO
consente di eseguire milioni di miliardi di operazioni al secondo
(petaflops) in diverse attività di ricerca scientifica
, che comprendono: previsioni su cambiamento climatico e qualità dell’aria; ottimizzazione delle reti elettriche; studi su fusione nucleare ed efficienza energetica; simulazioni su materiali innovativi e nanotecnologie, biotecnologie e salute, big data, intelligenza artificiale e machine learning.
Grazie al gemello digitale del data center HPC
, i ricercatori ENEA potranno portare avanti la manutenzione predittiva,
per individuare eventuali anomalie, migliorare l’efficienza energetica
, attraverso soluzioni innovative di raffreddamento e gestione dei carichi di lavoro, assicurare una maggiore resilienza
dell’infrastruttura di calcolo, attraverso l'elaborazione di ipotesi di guasto e percorsi di ripristino operativo.
Il sistema sviluppato da ENEA, in collaborazione con la start-up Trakti
, combina quattro tecnologie avanzate
: il gemello digitale del data center
, che è una replica virtuale del sistema fisico e permette di monitorare, simulare e ottimizzare in tempo reale il suo funzionamento; la blockchain
, che offre un registro distribuito per archiviare dati in blocchi concatenati in modo sicuro e immutabile, garantendo trasparenza, tracciabilità e affidabilità; i token
, ossia unità digitali in cui vengono suddivise le risorse del data center (potenza di calcolo, memoria ed energia) per essere assegnate o scambiate tra utenti e progetti; gli Smart Legal Contract
(contratti digitali con valore legale registrati su blockchain) che permettono di automatizzare e regolare in maniera sicura l’impiego di server, storage e rete del data center.
"Il nostro gemello digitale simula, attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale, scenari, ottimizzazione delle risorse, miglioramento della tolleranza ai guasti e, soprattutto, riduzione dei consumi di energia; infine, li registra su blockchain, così da garantire tracciabilità, sicurezza e affidabilità delle informazioni e delle decisioni prese”, spiega la matematica Marta Chinnici
del Laboratorio ENEA di Infrastrutture per il calcolo scientifico e ad alte prestazioni presso il Centro Ricerche di Portici (Napoli).
I data center
rappresentano la "spina dorsale"
che supporta la crescente domanda di capacità di elaborazione dati e archiviazione, ma presentano sfide significative
in termini di fabbisogni energetici
e di impatto ambientale
: si stima che i data center consumino oggi circa il 3% dell’energia globale, con una previsione di crescita fino al 21% della domanda energetica mondiale entro il 2030. Sul fronte delle emissioni, contribuiscono oggi per lo 0,3% alle emissioni climalteranti globali, con una crescita attesa fino all’8% entro il 2030.