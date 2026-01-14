Antitrust: avviata indagine su GDO e filiera agroalimentare

(Teleborsa) -sul ruolo svolto dallanell’ambito della filiera agroalimentare, anche prendendo spunto dalla netta, che si è determinata negli ultimi anni, tra l’inflazione generale eIn particolare, sulla base dei dati ISTAT, tra ottobre 2021 e ottobre 2025 ihanno fatto registrare un, superiore di quasi 8 punti percentuali rispetto a quello registrato nello stesso periodo dall. A fronte di questi aumenti dei prezzi al consumo, i produttori agricoli lamentano spesso una compressione o, quanto meno, una crescita inadeguata dei propri margini, che potrebbe essere in parte riconducibile alrispetto alle grandi catene della grande distribuzione organizzata.Nell’ambito della, l’anello della catena rappresentato dalla fase di, sia per la determinazione del livello di remunerazione dei fornitori - e, di conseguenza, della redditività delle attività produttive a monte - sia per la definizione dell’andamento dei prezzi al consumo. In tale contesto,, tra l’altro, le modalità di esercizio del, anche attraverso diverse forme di aggregazione non societaria (cooperative, centrali e supercentrali); la richiesta ai fornitori, da parte delle catene distributive, di(come l’inserimento in assortimento, le modalità di collocamento dei prodotti a scaffale, le promozioni, il lancio di nuovi prodotti, ovvero il cosiddetto trade spending); il crescente rilievo dell’(le cosiddette Private Label).I temi legati all’esercizio del potere di acquisto da parte delle catene distributive hanno unanche perché lae della vendita dei servizi ai fornitori, come pure quella dell’approvvigionamento e delPrivate Label, rappresentano una valle tra gli operatori della GDO e incidono direttamente sulle dinamiche di formazione dei prezzi finali.L’AGCM ha avviato unasulle tematiche specificate in dettaglio nel provvedimento d’avvio dell’indagine: i soggetti interessati possono presentareprossimo.L'indagine conoscitiva è partita da una, che ha chiesto di "vederci chiaro" sull'andamento dell'inflazione del beni alimentari, nel dubbio che si tratta di "una forma disulla pelle dei consumatori". L'associazione che tutela i consumatori ricorda che gli, a parità di consumi, pari arispetto alla spesa media alimentare del 2021, cifra che sale a +1.915 euro annui se si considera un nucleo con due figli".accoglie l'indagine positivamente, ma sollecita anche provvedimenti a seguito dei risultati delle indagini, ricordando che "da quella sugli algoritmi nel settore aereo a quella sul caro scuola, solo per citare le ultime due indagini conoscitive, sono emerse numerose criticità", ma "e che alle imprese sia poi imposto diper i consumatori".ricorda che "inel settore alimentare non solo, ma portano adegli italiani, al punto che una famiglia su tre è stata costretta nell’ultimo anno a tagliare la spesa per cibi e bevande".