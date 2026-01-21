USA, spesa per costruzioni sale più delle attese a ottobre

(Teleborsa) - Sale più delle attese la spesa per costruzioni in USA
a ottobre
2025. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 2.175,2 miliardi di dollari, registrando una crescita dello 0,5% su base mensile
, rispetto al +0,1% delle stime degli analisti e dopo il +0,2% di settembre. Su base annua
si è visto invece un decremento dell'1%.
Tra le costruzioni private
, le cui spese sono salite dello 0,6% a 1.640,8 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale
sono cresciute dell'1,3% a 913,9 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico
ha segnato un incremento dello 0,1% a 524 miliardi di dollari.