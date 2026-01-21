USA, spesa per costruzioni sale più delle attese a ottobre

(Teleborsa) - Sale più delle attese la2025. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 2.175,2 miliardi di dollari, registrando una crescita dello 0,5%, rispetto al +0,1% delle stime degli analisti e dopo il +0,2% di settembre.si è visto invece un decremento dell'1%.Tra le costruzioni, le cui spese sono salite dello 0,6% a 1.640,8 miliardi di dollari, quelle di tiposono cresciute dell'1,3% a 913,9 miliardi di dollari. La spesa in ambitoha segnato un incremento dello 0,1% a 524 miliardi di dollari.