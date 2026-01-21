Milano 16:50
44.638 -0,17%
Nasdaq 16:50
25.329 +1,37%
Dow Jones 16:50
48.985 +1,02%
Londra 16:50
10.152 +0,25%
Francoforte 16:50
24.635 -0,28%

USA, spesa per costruzioni sale più delle attese a ottobre

Economia, Macroeconomia
USA, spesa per costruzioni sale più delle attese a ottobre
(Teleborsa) - Sale più delle attese la spesa per costruzioni in USA a ottobre 2025. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 2.175,2 miliardi di dollari, registrando una crescita dello 0,5% su base mensile, rispetto al +0,1% delle stime degli analisti e dopo il +0,2% di settembre.

Su base annua si è visto invece un decremento dell'1%.

Tra le costruzioni private, le cui spese sono salite dello 0,6% a 1.640,8 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono cresciute dell'1,3% a 913,9 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un incremento dello 0,1% a 524 miliardi di dollari.
Condividi
```