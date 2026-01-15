Germania, Goldman: spesa per difesa al 3,2% del PIL entro 2029. Spinta al PIL del +0,8%

Goldman Sachs

(Teleborsa) - I governi europei mirano ad aumentare significativamente la spesa per la difesa nei prossimi anni e laè in prima linea in questo processo, prevedendo di aumentare la, rispetto al 2,1% del 2024. Lo ricordain una ricerca sul tema, stimando che la spesa per la difesae che gli ordini per la difesa siano aumentati significativamente nel quarto trimestre dell'anno scorso, dopo l'approvazione del bilancio 2025 a settembre.Scendendo più nei dettagli, il(il 2% del PIL previsto) di spesa per equipaggiamenti e manutenzione entro il 2029, rispetto ai 32 miliardi di euro (lo 0,77% del PIL) del 2024. Anche il volume dei grandi ordini per la difesa approvati dal Parlamento è aumentato di recente.Dopo l'approvazione del parlamento, i contratti vengono assegnati alle singole aziende, che vengono poi registrate nei dati sugli ordini di fabbrica dell'ufficio statistico. Glidel 2025 e attualmente superano di oltre il 50% il livello già elevato registrato dopo l'invasione russa dell'Ucraina, fa notare Goldman Sachs. Detto questo, con un rapporto tra portafoglio ordini e vendite di 4-5 anni, il ritardo tra ordini e vendite nel settore della difesa è particolarmente lungo.Di conseguenza, la produzione e le vendite nel settore della difesa sono aumentate notevolmente meno degli ordini e l'industria della difesa sta aumentando la capacità produttiva per soddisfare l'aumento della domanda. L'occupazione nei settori più strettamente legati alla spesa per la difesa è aumentata del 20-40% dal 2019, sostanzialmente in linea con l'aumento della produzione e delle vendite. Le vendite sono aumentate notevolmente lo scorso anno e Goldman Sachs prevede che