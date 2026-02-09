Milano 17:35
Londra: andamento rialzista per Fresnillo

(Teleborsa) - Bene il leader mondiale dell'argento, con un rialzo del 3,68%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Fresnillo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,46%, rispetto a +1,72% del principale indice della Borsa di Londra).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fresnillo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 38,61 sterline. Primo supporto visto a 37,69. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 37,07.

