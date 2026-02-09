Londra: andamento rialzista per Fresnillo

(Teleborsa) - Bene il leader mondiale dell'argento
, con un rialzo del 3,68%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Fresnillo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,46%, rispetto a +1,72% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fresnillo
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 38,61 sterline. Primo supporto visto a 37,69. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 37,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)