Iran, sale a 12.000 il numero delle vittime. Trump promette: "presto gli aiuti"

(Teleborsa) - Il Presidente americanoed incita i manifestanti a "", promettendo che. Affermazioni che sono state giudicate, che prevede "conseguenze disastrose" in seguito ad un nuovo attacco all'Iran. "Chi intendedeve essere consapevole delle conseguenze disastrose di tali azioni per la situazione in Medio Oriente e per la sicurezza internazionale globale", ha avvertito la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria ZakharovaAnche lae avvertito che, in qualità di principale acquirente del greggio iraniano, tutelerà "con decisione i suoi legittimi diritti e interessi".Il Segretario di Stato, che nei giorni scorsi ha avuto una serie di incontri a porte chiuse sulla situazione in Iran, ha chiarito che il Presidente sta valutando una sostegno dei manifestanti, mentre", avvertendo ichee "non fermeranno le uccisioni senza senso dei manifestanti".E mentre minaccia dazi al 25% contro tutti coloro che commerceranno con Teheran ed interventi non ben precisati, sollecitando gli americani in Iran a lasciare il Paese, il tycoon getta le basi per une prende contatti con il principe ereditario iraniano in esilio, che non disdegna l'ipotesi di assumere la guida transitoria a seguito della caduta dell'attuale regime.Nel frattempo,, che secondo Iran International potrebbe aver già provocato già, perlopiù giovani sotto i 30 anni. Caso emblematico l'esecuzione prevista per oggi di un 26enne, arrestato assieme ad altri manifestanti.i morti sarebbero molti di meno - fonti del ministero della Sanità iraniano hanno stimato circa- ma c'è anche chi ipotizza numeri sensibilmente più elevati: secondo isi parla anche di, mentrecontro il regime iraniano. "Il crescente numero di vittime in Iran è terrificante. Condanno inequivocabilmente l’uso eccessivo della forza e le continue restrizioni della libertà", ha commentato la Presidente UE Ursula von der Leyen su X, aggiungendo che l'Europa "ha già inserito l’intero Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica nel suo regime di. In stretta collaborazione con l’Alta rappresentante Kaja Kallas saranno rapidamente proposte".