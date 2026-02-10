Milano 10-feb
46.803 -0,04%
Nasdaq 10-feb
25.128 -0,56%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10-feb
10.354 -0,31%
Francoforte 10-feb
24.988 -0,11%

Ameriprise Financial scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco la holding che fornisce servizi finanziari, che presenta un pessimo -7,25%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ameriprise Financial, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 525,1 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 486,9. L'equilibrata forza rialzista di Ameriprise Financial è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 563,4.



