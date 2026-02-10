Ameriprise Financial scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - A picco la holding che fornisce servizi finanziari
, che presenta un pessimo -7,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ameriprise Financial
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 525,1 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 486,9. L'equilibrata forza rialzista di Ameriprise Financial
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 563,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)