Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio
Protagonista il derivato italiano, che ha chiuso la seduta con un rialzo dell'1,94%.
Lo status tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 47.240. Rischio di eventuale correzione fino al target 46.270. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 48.210.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)