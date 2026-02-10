Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio
Seduta positiva per il Nasdaq Composite, che avanza bene e porta a casa un +0,9%.
Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23.482,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24.197, mentre il primo supporto è stimato a 22.767,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)