Milano 11:45
46.756 -0,14%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:45
10.348 -0,37%
Francoforte 11:45
25.007 -0,03%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 9/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio

Seduta positiva per il Nasdaq Composite, che avanza bene e porta a casa un +0,9%.

Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23.482,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24.197, mentre il primo supporto è stimato a 22.767,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
