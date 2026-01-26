Banca d'Italia, il ruolo emergente del Fintech for Good tra opportunità e sfide

(Teleborsa) - Il nuovo numero della collana "Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento" didal titolo “”, gli esperti di Via Nazionale hanno esplorato il complesso fenomeno del Fintech for Good (F4G), che negli ultimi anni "si è affermato come un nuovo paradigma che coniuga finanza, tecnologia, inclusione finanziaria e sostenibilità sociale e ambientale attraverso l’adozione di soluzioni innovative".In questa prospettiva, la Banca d’Italia ha aggiornato di recente la propria classificazione del Fintech, riconoscendo il F4G come un "fenomeno economico e tecnico che promuove l’innovazione dei servizi finanziari per il raggiungimento di obiettivi sociali e ambientali".La nota evidenzia come il F4G abbia, tra cui il Green Fintech e il Climate Fintech, e si caratterizzi per "l'intenzionalità nel generare impatto positivo, l'addizionalità rispetto agli operatori tradizionali e la necessità di misurare i risultati ottenuti".L'analisi ha mostrato come le soluzioni F4G possano "sia all'inclusione finanziaria e al raggiungimento di obiettivi sociali (es. accesso facilitato a pagamenti, credito e servizi assicurativi), sia alla promozione della sostenibilità ambientale (es. supporto a investimenti green, economia circolare, monitoraggio dell'impronta ecologica)".Nonostante il notevole potenziale del F4G come, la sua piena realizzazione si scontra con. Tra queste, la Baca d'Italia sottolinea la "necessità di affrontare ildi alcune soluzioni (come IA e DLT) e la difficoltà nel distinguere l'impatto genuino dalin assenza di standard condivisi". La limitata disponibilità di, inoltre, rappresenta ancora un ostacolo per cogliere appieno la dimensione del fenomeno F4G, sottolineando il ruolo potenziale delle indagini istituzionali in corso per migliorare la conoscenza del settore.Per superare tali sfide e "permettere al paradigma F4G di esprimere appieno il suo ruolo nella transizione verso un'economia sostenibile, appare cruciale lo sviluppo di un ecosistema favorevole. Ciò richiede un, volto a definire une una tchiari e armonizzati – che bilancino trasparenza, tutela e stimolo all'innovazione – e a potenziare il", conclude la Banca d'Italia.