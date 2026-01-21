Milano 13:46
Si parte da Venezia Nord, nei prossimi giorni anche Belluno, Arcoveggio e Milano

Milano Cortina 2026, Aspi: "Il tricolore sui caselli porte di accesso ai giochi"
(Teleborsa) - La rete di Autostrade per l'Italia diventa parte integrante dello scenario Olimpico e Paralimpico Invernale, tingendosi di tricolore. Da oggi, la stazione di pedaggio di Venezia Nord, porta d'accesso verso le sedi delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, – fa sapere Aspi in una nota – sarà dotata di installazioni luminose permanenti ispirate al tricolore italiano.

L'iniziativa, che nei prossimi giorni interesserà anche le stazioni di Belluno sulla A27, Arcoveggio sulla A13 e i principali ingressi autostradali di Milano (Sud, Est e Nord), segna l'avvio delle attività del Gruppo per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

L'obiettivo – si legge nella nota – è "trasformare l'infrastruttura autostradale in uno spazio di partecipazione all'evento, accogliendo atleti e visitatori diretti verso i poli di gara".

L'illuminazione resterà attiva per l'intera durata della manifestazione. L'impegno della società riguarda anche l'identità visiva aziendale: i loghi ufficiali di Milano Cortina 2026 – evidenzia Aspi – sono esposti nelle sedi del Gruppo e integrati nei touchpoint digitali, inclusi il sito istituzionale e i canali social.
