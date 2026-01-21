Milano Cortina 2026, Aspi: "Il tricolore sui caselli porte di accesso ai giochi"

(Teleborsa) - Ladiventa parte integrante dello scenario Olimpico e Paralimpico Invernale, tingendosi di tricolore. Da oggi, laporta d'accesso verso le sedi delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, – fa sapere Aspi in una nota – sarà dotata di installazioni luminose permanenti ispirate al tricolore italiano.L'iniziativa, che nei prossimi giorni interesserà anche le stazioni disulla A27,ulla A13 e i principali ingressi autostradali disegna l'avvio delle attività del Gruppo per iL'obiettivo – si legge nella nota – è "trasformare l'infrastruttura autostradale in uno spazio di partecipazione all'evento, accogliendo atleti e visitatori diretti verso i poli di gara".resterà attiva per l'intera durata della manifestazione. L'impegno della società riguarda anche l'identità visiva aziendale: i loghi ufficiali di Milano Cortina 2026 – evidenzia Aspi – sono esposti nelle sedi del Gruppo e integrati nei touchpoint digitali, inclusi il sito istituzionale e i canali social.