Banca d'Italia e Central Bank of Ireland avviano la prima Innovation Data Challenge

(Teleborsa) - Lae ladanno, un'iniziativa congiunta progettata per promuovere ricerca all'avanguardia e innovazione nel settore dei pagamenti al dettaglio. La Challenge riflette l'impegno condiviso delle due Istituzioni nel promuovere la ricerca applicata, la collaborazione internazionale e l'uso responsabile dei dati e della tecnologia per plasmare il futuro dei pagamenti.L'iniziativa, tra cui l'Università commerciale Luigi Bocconi, il Politecnico di Milano, l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, University College Dublin, University College Cork, University of Galway e University of Limerick.Gli, accessibili tramite una piattaforma sicura, che consentirà loro di sviluppare ricerche innovative basate sui dataset, nel rispetto dei più elevati standard di protezione dei dati. Al termine della Challenge, i progetti di ricerca selezionati saranno presentati a un panel internazionale di esperti, offrendo ai partecipanti una preziosa opportunità per esplorare il ruolo trasformativo della tecnologia e dei dati nei pagamenti al dettaglio.