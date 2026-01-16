Banca d'Italia e Central Bank of Ireland avviano la prima Innovation Data Challenge

(Teleborsa) - La Banca d'Italia
e la Central Bank of Ireland
danno avvio all'Innovation Data Challenge 2026
, un'iniziativa congiunta progettata per promuovere ricerca all'avanguardia e innovazione nel settore dei pagamenti al dettaglio. La Challenge riflette l'impegno condiviso delle due Istituzioni nel promuovere la ricerca applicata, la collaborazione internazionale e l'uso responsabile dei dati e della tecnologia per plasmare il futuro dei pagamenti.
L'iniziativa riunisce alcune tra le principali università italiane e irlandesi
, tra cui l'Università commerciale Luigi Bocconi, il Politecnico di Milano, l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, University College Dublin, University College Cork, University of Galway e University of Limerick.
Gli studenti lavoreranno sia con dati finanziari sintetici sia con dati reali
, accessibili tramite una piattaforma sicura, che consentirà loro di sviluppare ricerche innovative basate sui dataset, nel rispetto dei più elevati standard di protezione dei dati. Al termine della Challenge, i progetti di ricerca selezionati saranno presentati a un panel internazionale di esperti, offrendo ai partecipanti una preziosa opportunità per esplorare il ruolo trasformativo della tecnologia e dei dati nei pagamenti al dettaglio.