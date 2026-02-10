Assiom Forex, mercati in trasformazione nel nuovo contesto globale al centro del 32° Congresso

Banca Ifis

(Teleborsa) -in una fase di profonda trasformazione degli equilibri globali, in cui l'Europa è chiamata a svolgere un ruolo attivo attraverso le proprie scelte economiche e politiche. In parallelo, l'innovazione tecnologica che ridefinisce il funzionamento dei mercati, aumentando il fabbisogno di energia e aprendo nuove prospettive di crescita. Sono le questioni aperte e di stretta attualità sulle quali verranno avviati i lavori del, l'Associazione degli operatori dei mercati finanziari, in programma dal pomeriggio di venerdì 20 febbraio presso ildove proseguiranno nella giornata di sabato 21 febbraio, quando alle 11.30 parlerà il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta.Negli spazi eretti nel 1938 sull'ottocentesca fortezza austriaca delle Quattro Fontane, banche, imprese e mondo della finanza si interrogheranno su queste tematiche e sulle loro possibili implicazioni per i mercati. L'evento, che vedràquale Main Partner, prenderà il via venerdì pomeriggio alle 15.00 con i saluti di Massimo Mocio, Presidente di Assiom Forex, cui seguirà un keynote Speech di, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia. Seguirà un workshop nel quale saranno approfondite le nuove sfide e le opportunità che dovranno affrontare i mercati finanziari in uno scenario di sempre minore prevedibilità. Il seminario, moderato da Anna Kunkl, Senior Partner di Be-Consulting, vedrà la partecipazione di relatori quali, Commissario CONSOB,, Chief Financial Officer Banca Ifis e, fondatore e amministratore delegato di LB Macro.La giornata diprevede dalle 10.30 i saluti di benvenuto del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, cui seguiranno quelli del Presidente della Regione Alberto Stefani, del Presidente di Banca Ifis Ernesto Furstenberg Fassio e del Presidente di ASSIOM FOREX Massimo Mocio che precederanno ilAlle ore 14.30 si terrà la consueta, organizzata in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor. Il tema scelto per quest'anno è “Innovazione tecnologica, produzione di energia e mercati finanziari”. Durante il dibattito si affronteranno temi legati all'impatto dell'innovazione tecnologica sul sistema finanziario. Il Direttore del Sole 24 Ore e di Radiocor Fabio Tamburini modererà la tavola rotonda, tra i cui ospiti ci saranno Marina Brogi, Professoressa ordinaria di Economia degli intermediari finanziari Università degli Studi di Milano-Bicocca, Anna Gatti, Consigliere di Amministrazione Gruppo Intesa Sanpaolo, Frederik Geertman, Chief Executive Officer Banca Ifis, Renato Mazzoncini Amministratore Delegato e Direttore Generale, A2A, Massimo Mocio, Presidente ASSIOM FOREX e Giuliano Noci Prorettore, Politecnico di Milano.ASSIOM FOREX spiega che l'esperienza positiva delle ultime edizioni ha suggerito digià apprezzata dai Soci per tutti gli eventi in agenda, inclusa la tavola rotonda pomeridiana di venerdì 20 febbraio.