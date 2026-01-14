Milano 9:50
45.715 +0,42%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:50
10.167 +0,29%
25.416 -0,02%

Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Ifis

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Ifis
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'Istituto con sede a Venezia, che tratta in utile del 2,07% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Banca Ifis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,5%, rispetto a +1,45% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della banca tricolore. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banca Ifis evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 26,93 Euro. Primo supporto a 26,23. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 25,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```