Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Ifis

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'Istituto con sede a Venezia
, che tratta in utile del 2,07% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Banca Ifis
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,5%, rispetto a +1,45% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della banca tricolore
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banca Ifis
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 26,93 Euro. Primo supporto a 26,23. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 25,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)