Walmart: nuovi vertici per guidare l'era del "Retail Tech"

Walmart

(Teleborsa) -ha annunciato unadel proprio gruppo dirigente per accelerare la trasformazione digitale e l'innovazione operativa. Le nomine, effettive dal 1° febbraio 2026, riflettono l'approccio "" promosso dal nuovo Presidente e CEO entrante,Al centro della nuova struttura,è stato elevato a Chief Growth Officer di Walmart, con la responsabilità globale su piattaforme chiave come Walmart Connect, Walmart+, Vizio e i dati. La guida dei segmenti operativi è stata affidata a tre leader interni:diventa Presidente e CEO di Walmart U.S., forte dei successi nell'e-commerce;assume la guida di Walmart International, supervisionando le attività in 17 paesi;è nominata Presidente e CEO di Sam’s Club U.S.Secondo Furner, questa centralizzazione delle piattaforme globali permetterà ai singoli segmenti di rispondere più rapidamente alle esigenze deiin un mercato trasformato dall'. I cambiamenti mirano a rafforzare l'eccellenza operativa e le capacità digitali dell'azienda più grande del mondo.