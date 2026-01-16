Walmart: nuovi vertici per guidare l'era del "Retail Tech"

(Teleborsa) - Walmart
ha annunciato una riorganizzazione strategica
del proprio gruppo dirigente per accelerare la trasformazione digitale e l'innovazione operativa. Le nomine, effettive dal 1° febbraio 2026, riflettono l'approccio "People Led, Tech Powered
" promosso dal nuovo Presidente e CEO entrante, John Furner
.
Al centro della nuova struttura, Seth Dallaire
è stato elevato a Chief Growth Officer di Walmart, con la responsabilità globale su piattaforme chiave come Walmart Connect, Walmart+, Vizio e i dati. La guida dei segmenti operativi è stata affidata a tre leader interni: David Guggina
diventa Presidente e CEO di Walmart U.S., forte dei successi nell'e-commerce; Chris Nicholas
assume la guida di Walmart International, supervisionando le attività in 17 paesi; Latriece Watkins
è nominata Presidente e CEO di Sam’s Club U.S.
Secondo Furner, questa centralizzazione delle piattaforme globali permetterà ai singoli segmenti di rispondere più rapidamente alle esigenze dei clienti
in un mercato trasformato dall'intelligenza artificiale
. I cambiamenti mirano a rafforzare l'eccellenza operativa e le capacità digitali dell'azienda più grande del mondo.