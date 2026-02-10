Milano 17:35
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,40%

Ibex 35 termina a 18.122,1 Euro

In breve, Finanza
Madrid porta a casa un calo dello 0,40%, con chiusura a 18.122,1 Euro.
