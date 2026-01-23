Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 19:05
25.581 +0,24%
Dow Jones 19:05
48.981 -0,82%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,67%

Ibex 35 termina a 17.544,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,67%
Madrid porta a casa un calo dello 0,67%, con chiusura a 17.544,4 Euro.
Condividi
```