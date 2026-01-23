Milano
17:35
44.832
-0,58%
Nasdaq
19:05
25.581
+0,24%
Dow Jones
19:05
48.981
-0,82%
Londra
17:35
10.143
-0,07%
Francoforte
17:35
24.901
+0,18%
Venerdì 23 Gennaio 2026, ore 19.22
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,67%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,67%
Ibex 35 termina a 17.544,4 Euro
In breve
,
Finanza
23 gennaio 2026 - 17.53
Madrid porta a casa un calo dello 0,67%, con chiusura a 17.544,4 Euro.
Argomenti trattati
Madrid
(107)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,67%
