Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,63%)

Ibex 35 scambia in avvio a 17.553,4 Euro

Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,63%, dopo aver aperto a 17.553,4 Euro.
