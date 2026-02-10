Eventi e scadenze del 10 febbraio 2026

Martedì 10/02/2026

(Teleborsa) -- Fiera Milano Rho - 46ª edizione della Borsa internazionale del turismo, organizzata da Fiera Milano, l'evento annuale di riferimento per l'industria del turismo, dedicato agli operatori commerciali per il Business, il Networking e la Formazione, aperto anche ai viaggiatori. Sei distretti tematici, Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Transportation e Innovation, che coprono l'intera filiera del turismo- Pubblica l'outlook sull'energia- L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali09:30 -- Borsa Italiana - Sala dei Convegni, Milano - Tour di aggiornamento e confronto su mercati di Websim by Intermonte, dedicato a consulenti finanziari, private banker e investitori professionali. La prima tappa è Milano. Apertura dei lavori di Marino Masotti (Editor in Chief Websim) e Outlook Intermonte 2026 e Asset Allocation di Marco Olivi, (Portfolio Analyst Intermonte)10:00 -- Aula de Carli, Via Giovanni Durando, Milano - "Smart Home tra continuità e innovazione: sicurezza, nuovi ecosistemi e AI aprono il futuro". Il convegno presenterà i dati sul mercato Smart Home in Italia e all'estero. Giovanni Miragliotta (Resp. Scientifico), Angela Tumino e Giulio Salvadori (Direttori) dell'Osservatorio IoT del Politecnico di Milano introducono e presiedono10:00 -- Roma, Palazzo Montecitorio - Il Presidente Sergio Mattarella presenzierà la Celebrazione del "Giorno del Ricordo". Parteciperanno il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana e il Presidente del Senato, Ignazio La Russa e il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani10:30 -- Direzione Generale di BNL BNP Paribas, Roma - Nuovi scenari macroeconomici e riflessi sul Territorio Centro. 3ª edizione del tour sui territori con la tappa di Roma dove l'AD della Banca e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, Elena Goitini, incontra il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, per parlare dell'attualità economica. Introduce Ruxandra Valcu, Chief Commercial Officer BNL BNP Paribas11:00 -- Il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, e il direttore per la comunicazione, Serenella Ravioli, presenteranno online il programma delle iniziative che saranno realizzate nel corso dell'anno per la celebrazione del Centenario dell'Istat11:00 -- Censimento permanente delle istituzioni non profit - Anno 202111:30 -- Palazzo Spada, Roma - Alla Cerimonia di presentazione della "Relazione sull'attività della giustizia amministrativa", sarà presente il Presidente Sergio Mattarella12:00 -- Sala Reale, Stazione di Milano Centrale - Presentazione del rebranding Frecciarossa con gli interventi di Gianpiero Strisciuglio (AD e DG di Trenitalia) Giuseppe Inchingolo (Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer Gruppo FS) e Mario Alovisi (Direttore Marketing & Revenue Management Trenitalia). Al binario 21 sarà presente il Frecciarossa 1000 con nuovo logo14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2025- CDA: Schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2025- Risultati di periodo- Appuntamento: Webcast audio in diretta e conference call sui risultati annuali e del quarto trimestre 2025 alle ore 15.00 - CDA: Risultati consolidati del IV trimestre e dell’esercizio 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio09:00 -- Appuntamento: Conference call di presentazione dei Risultati 4Q e FY 2025 con Luigi Lovaglio, CEO di Banca Mps