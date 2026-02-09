Eventi e scadenze: settimana del 9 febbraio 2026

(Teleborsa) -
Lunedì 09/02/2026 Appuntamenti
:
10:00 - Fondazione Cariplo - "Credere ancora nel futuro" - Presentazione del Piano di Attività 2026
- Presentazione del piano di attività 2026 di Fondazione Cariplo, in diretta streaming. L'evento, Credere ancora nel futuro, prevede gli interventi, tra gli altri, di Giovanni Azzone (Presidente), Sergio Urbani (DG e CEO) e Davide Invernizzi (Chief Philanthropic Officer) che illustreranno la fitta programmazione che verrà sviluppata con bandi e progetti durante l'anno
15:00 - MEF - Presentazione della Collezione Numismatica 2026
- MEF, Sala Ciampi - il Ministero dell'Economia e delle Finanze ospiterà la presentazione ufficiale in anteprima della Collezione Numismatica 2026, realizzata in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS). Interverranno il ministro Giancarlo Giorgetti, il presidente IPZS Paolo Perrone e l'amministratore delegato IPZS Michele Sciscioli
17:00 - BCE - Christine Lagarde al Parlamento europeo
- Strasburgo - Partecipazione del presidente della BCE, Christine Lagarde, al dibattito in plenaria sullo stato dell'economia dell'UE e sulle attività della BCE Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione medio-lungo Aziende
: Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Banca Profilo
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Ediliziacrobatica
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Goodyear Tire & Rubber
- Risultati di periodo Loews
- Risultati di periodo Mediobanca
- CDA: Risultati al 31.12.2025 e deliberazione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio Nusco
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Unicredit
- Appuntamento: Presentazione risultati di Gruppo 4Q25 e FY25 (pubblicazione e conference call) Yakkyo
- Assemblea: Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e straordinaria - prima convocazione
Martedì 10/02/2026 Appuntamenti
: Banca d'Italia
- L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali EIA (U.S. Energy Information Administration)
- Pubblica l'outlook sull'energia BIT 2026
- Fiera Milano Rho - 46ª edizione della Borsa internazionale del turismo, organizzata da Fiera Milano, l'evento annuale di riferimento per l'industria del turismo, dedicato agli operatori commerciali per il Business, il Networking e la Formazione, aperto anche ai viaggiatori. Sei distretti tematici, Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Transportation e Innovation, che coprono l'intera filiera del turismo (da martedì 10/02/2026 a giovedì 12/02/2026)
09:30 - Websim by Intermonte Roadshow 2026 Milano
- Borsa Italiana - Sala dei Convegni, Milano - Tour di aggiornamento e confronto su mercati di Websim by Intermonte, dedicato a consulenti finanziari, private banker e investitori professionali. La prima tappa è Milano. Apertura dei lavori di Marino Masotti (Editor in Chief Websim) e Outlook Intermonte 2026 e Asset Allocation di Marco Olivi, (Portfolio Analyst Intermonte)
10:00 - Celebrazione del "Giorno del Ricordo"
- Roma, Palazzo Montecitorio - Il Presidente Sergio Mattarella presenzierà la Celebrazione del "Giorno del Ricordo". Parteciperanno il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana e il Presidente del Senato, Ignazio La Russa e il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani
10:00 - Osservatorio Internet of Things PoliMI, presentazione ricerca Smart Home
- Aula de Carli, Via Giovanni Durando, Milano - "Smart Home tra continuità e innovazione: sicurezza, nuovi ecosistemi e AI aprono il futuro". Il convegno presenterà i dati sul mercato Smart Home in Italia e all'estero. Giovanni Miragliotta (Resp. Scientifico), Angela Tumino e Giulio Salvadori (Direttori) dell'Osservatorio IoT del Politecnico di Milano introducono e presiedono
10:30 - BNL BNP Paribas - "Shaping Tomorrow, la Banca incontra il territorio"
- Direzione Generale di BNL BNP Paribas, Roma - Nuovi scenari macroeconomici e riflessi sul Territorio Centro. 3ª edizione del tour sui territori con la tappa di Roma dove l'AD della Banca e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, Elena Goitini, incontra il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, per parlare dell'attualità economica. Introduce Ruxandra Valcu, Chief Commercial Officer BNL BNP Paribas
11:00 - Presentazione delle iniziative del Centenario Istat
- Il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, e il direttore per la comunicazione, Serenella Ravioli, presenteranno online il programma delle iniziative che saranno realizzate nel corso dell'anno per la celebrazione del Centenario dell'Istat
11:00 - Istat
- Censimento permanente delle istituzioni non profit - Anno 2021
11:30 - Cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 presso il Consiglio di Stato
- Palazzo Spada, Roma - Alla Cerimonia di presentazione della "Relazione sull'attività della giustizia amministrativa", sarà presente il Presidente Sergio Mattarella
12:00 - Frecciarossa - La nuova firma dell'eccellenza
- Sala Reale, Stazione di Milano Centrale - Presentazione del rebranding Frecciarossa con gli interventi di Gianpiero Strisciuglio (AD e DG di Trenitalia) Giuseppe Inchingolo (Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer Gruppo FS) e Mario Alovisi (Direttore Marketing & Revenue Management Trenitalia). Al binario 21 sarà presente il Frecciarossa 1000 con nuovo logo
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Caravelli
- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli Aziende
: Arterra Bioscience
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Astrazeneca
- Risultati di periodo Banco Desio
- CDA: Approvazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2025 BFF Bank
- CDA: Schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2025 Coca Cola
- Risultati di periodo Ferrari
- Appuntamento: Webcast audio in diretta e conference call sui risultati annuali e del quarto trimestre 2025 alle ore 15.00 - CDA: Risultati consolidati del IV trimestre e dell’esercizio 2025 Ford Motor
- Risultati di periodo Harley-Davidson
- Risultati di periodo Marriott International
- Risultati di periodo Mattel
- Risultati di periodo S&P Global
- Risultati di periodo Spotify Technology
- Risultati di periodo Ubaldi Costruzioni
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Valtecne
- CDA: Preconsuntivo Bilancio
09:00 - Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A
- Appuntamento: Conference call di presentazione dei Risultati 4Q e FY 2025 con Luigi Lovaglio, CEO di Banca Mps
Mercoledì 11/02/2026 Appuntamenti
: BIT 2026
- Fiera Milano Rho - 46ª edizione della Borsa internazionale del turismo, organizzata da Fiera Milano, l'evento annuale di riferimento per l'industria del turismo, dedicato agli operatori commerciali per il Business, il Networking e la Formazione, aperto anche ai viaggiatori. Sei distretti tematici, Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Transportation e Innovation, che coprono l'intera filiera del turismo (da martedì 10/02/2026 a giovedì 12/02/2026) OPEC
- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Banca d'Italia
- Turismo internazionale dell'Italia
09:30 - Websim by Intermonte Roadshow 2026 Torino
- Principi di Piemonte - UNA Esperienze, Torino - Tour di aggiornamento e confronto su mercati di Websim by Intermonte, dedicato a consulenti finanziari e investitori professionali. La prima tappa è Milano. Apertura dei lavori di Marino Masotti (Editor in Chief Websim) e Outlook Intermonte 2026 e Asset Allocation di Marco Olivi, (Portfolio Analyst Intermonte)
10:00 - "ForgIAre il futuro delle imprese. Verso nuove frontiere di produttività con l’AI"
- sede di Assolombarda - Forum organizzato da Comitato Leonardo e Assolombarda. Confronto di alto profilo che si aprirà con gli interventi di Alvise Biffi (Presidente di Assolombarda), Sergio Dompén(Presidente del Comitato Leonardo) e Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE e Coordinatore del Progetto AI del Comitato Leonardo). I lavori si concluderanno con l'intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
10:30 - Beyond Climate-Tecnologie trasformative per sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici
- Sede Confindustria, Viale Tupini, Roma - Il MASE presenterà i risultati del Progetto SIM – Sistema Avanzato Integrato di Monitoraggio e Previsione, sviluppato grazie ai partner tecnologici Leonardo e DXC. Interverranno, tra gli altri, i ministri Pichetto Fratin, Crosetto, Foti, Lollobrigida e Musumeci, il Sottosegretario di Stato Butti, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo Commissione europea), Lara Ponti (Vice Presidente di Confindustria Nazionale) e Fabio Ciciliano (Capo dipartimento Protezione Civile)
10:30 - Carmignac virtual press conference: outlook sui mercati emergenti
- Conferenza stampa virtuale dedicata ai mercati emergenti. Naomi Waistell, fund manager e esperta di mercati emergenti, e Raphaël Gallardo, chief economist, presenteranno il loro outlook sui mercati emergenti, analizzando i principali driver macroeconomici e geopolitici, oltre ai rischi e alle opportunità di cui gli investitori dovranno tenere conto nei prossimi mesi
11:00 - Istat
- Abitazioni occupate - Anni 2021/2023
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Trento - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trento e di intitolazione della Biblioteca Universitaria centrale ad Alcide de Gasperi
16:45 - UE - Consiglio "Affari esteri" (Difesa)
- Il consiglio con i ministri della Difesa si svolgerà a Bruxelles e sarà presieduto dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas Borsa
: Giappone
- Borsa di Tokyo chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: Banca Generali
- CDA: Risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2025 Banca Ifis
- CDA: Approvazione risultati preliminari 2025 Cisco Systems
- Risultati di periodo Deutsche Boerse
- Risultati di periodo Essilor
- CDA: Risultati FY 2025 Eviso
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Heineken Nv
- Risultati di periodo Kraft Heinz
- Risultati di periodo McDonald's
- Risultati di periodo Motorola Solutions
- Risultati di periodo Siemens
- Risultati di periodo Solutions Capital Management Sim
- CDA: Preconsuntivo Bilancio TotalEnergies
- Risultati di periodo Unidata
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Yakkyo
- Assemblea: Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e straordinaria - seconda convocazione
Giovedì 12/02/2026 Appuntamenti
: BIT 2026
- Fiera Milano Rho - 46ª edizione della Borsa internazionale del turismo, organizzata da Fiera Milano, l'evento annuale di riferimento per l'industria del turismo, dedicato agli operatori commerciali per il Business, il Networking e la Formazione, aperto anche ai viaggiatori. Sei distretti tematici, Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Transportation e Innovation, che coprono l'intera filiera del turismo (da martedì 10/02/2026 a giovedì 12/02/2026) Consiglio dell'Unione europea
- Lefkosia - Riunione informale dei ministri dell'Occupazione e degli affari sociali Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Cortina - Intervento alla discesa di Super G femminile di sci alpino nell'ambito dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella IEA (US International Energy Agency)
- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
10:30 - Incontro informale dei leader dell'UE
- Castello di Alden Biesen (Belgio) - Il Presidente Costa e i leader dell'UE si riuniranno discutere come rafforzare il mercato unico, ridurre le dipendenze economiche e aumentare la competitività dell'UE in un nuovo contesto geoeconomico. Mario Draghi ed Enrico Letta parteciperanno alle discussioni per condividere le loro prospettive sulla competitività europea. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
11:00 - Istat
- La specializzazione produttiva prevalente dei Sistemi locali del lavoro - anno 2021
11:30 - Presentazione dell'edizione 2026 di Progetto Fuoco
- Dream Factory, Milano - Conferenza stampa per presentare tutte le novità dell'edizione 2026 di Progetto Fuoco e la ricerca della mercato "Status e opportunità di sviluppo del settore del riscaldamento a biomassa" a cura di Nomisma. Interverranno Federico Bricolo (presidente Veronafiere), Monica Pontarin (event manager Progetto Fuoco), Emanuele Di Faustino (responsabile Industria, Retail e Servizi di Nomisma) e Annalisa Paniz (direttrice generale AIEL) Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta medio-lungo Aziende
: AbitareIn
- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 dicembre 2025 AirBnb
- Risultati di periodo Barclays
- Risultati di periodo BasicNet
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Baxter International
- Risultati di periodo Cementir
- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Esame dei dati preconsuntivi consolidati del 4° trimestre e dell’esercizio 2025, l’approvazione del Budget 2026 e dell’aggiornamento del Piano Industriale 2026-2028 Elica
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Expedia
- Risultati di periodo First Capital
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Gefran
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Hyatt Hotels
- Risultati di periodo Iveco
- CDA: Risultati Q4 2025 e Preliminari 2025 Morningstar
- Risultati di periodo Nestle
- Risultati di periodo Pdf Solutions
- Risultati di periodo Svas Biosana
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Unilever
- Risultati di periodo
Venerdì 13/02/2026 Appuntamenti
: 62ª Munich Security Conference (MSC) 2026
- Monaco, Hotel Bayerischer Hof - Importante forum mondiale focalizzato su politica di sicurezza internazionale. La conferenza principale di febbraio riunisce oltre 450 leader globali tra capi di Stato, ministri, rappresentanti di organizzazioni, imprese, media e società civile per affrontare le questioni urgenti del settore. Parteciperà il ministro Antonio Tajani (da venerdì 13/02/2026 a domenica 15/02/2026)
10:00 - Aerospace in Action
- Sede di Confindustria Bergamo - Evento organizzato da Confindustria Bergamo per offrire alle imprese un quadro aggiornato sulle direttrici europee e nazionali, sulle evoluzioni di mercato e sulle implicazioni geopolitiche e di sicurezza
11:00 - Istat
- Trasporto marittimo in Italia | Anno 2024
12:00 - Istat
- Imprese con almeno 500 dipendenti - 12-2025; Retribuzioni lorde e Posizioni lavorative - Imprese con almeno 500 dipendenti - 12-2025;
18:00 - Secondo Vertice Italia-Africa
- Il Secondo Vertice Italia-Africa si terrà ad Addis Abeba in Etiopia a livello di Capi di Stato e di Governo per rafforzare i partenariati italiani con l'Africa consolidando il Piano Mattei per cooperazione energetica economica e strategica, in coincidenza con il Vertice dell'Unione Africana. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento BOT Aziende
: Antares Vision
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Hermes
- Risultati di periodo Interpump
- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione IV trimestre 2026 Moderna
- Risultati di periodo Sanlorenzo
- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2025 Vimi Fasteners|Riba Mundo Tecnologia|
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Wendy's
- Risultati di periodo
Sabato 14/02/2026 Appuntamenti
: 62ª Munich Security Conference (MSC) 2026
- Monaco, Hotel Bayerischer Hof - Importante forum mondiale focalizzato su politica di sicurezza internazionale. La conferenza principale di febbraio riunisce oltre 450 leader globali tra capi di Stato, ministri, rappresentanti di organizzazioni, imprese, media e società civile per affrontare le questioni urgenti del settore. Parteciperà il ministro Antonio Tajani (da venerdì 13/02/2026 a domenica 15/02/2026) Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana
- Addis Abeba (Etiopia) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni partecipa alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana, in qualità di ospite d'onore(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))