Eventi e scadenze: settimana del 9 febbraio 2026

Lunedì 09/02/2026

Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A

Banca Profilo

Ediliziacrobatica

Goodyear Tire & Rubber

Loews

Mediobanca

Nusco

Unicredit

Yakkyo

Martedì 10/02/2026

Arterra Bioscience

Astrazeneca

Banco Desio

BFF Bank

Coca Cola

Ferrari

Ford Motor

Harley-Davidson

Marriott International

Mattel

S&P Global

Spotify Technology

Ubaldi Costruzioni

Valtecne

Mercoledì 11/02/2026

Banca Generali

Banca Ifis

Cisco Systems

Deutsche Boerse

Essilor

Eviso

Heineken Nv

Kraft Heinz

McDonald's

Motorola Solutions

Siemens

Solutions Capital Management Sim

TotalEnergies

Unidata

Giovedì 12/02/2026

AbitareIn

AirBnb

Barclays

BasicNet

Baxter International

Cementir

Elica

Expedia

First Capital

Gefran

Hyatt Hotels

Iveco

Morningstar

Nestle

Pdf Solutions

Svas Biosana

Unilever

Venerdì 13/02/2026

Antares Vision

Hermes

Interpump

Moderna

Sanlorenzo

Wendy's

Sabato 14/02/2026

(Teleborsa) -10:00 -- Presentazione del piano di attività 2026 di Fondazione Cariplo, in diretta streaming. L'evento, Credere ancora nel futuro, prevede gli interventi, tra gli altri, di Giovanni Azzone (Presidente), Sergio Urbani (DG e CEO) e Davide Invernizzi (Chief Philanthropic Officer) che illustreranno la fitta programmazione che verrà sviluppata con bandi e progetti durante l'anno15:00 -- MEF, Sala Ciampi - il Ministero dell'Economia e delle Finanze ospiterà la presentazione ufficiale in anteprima della Collezione Numismatica 2026, realizzata in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS). Interverranno il ministro Giancarlo Giorgetti, il presidente IPZS Paolo Perrone e l'amministratore delegato IPZS Michele Sciscioli17:00 -- Strasburgo - Partecipazione del presidente della BCE, Christine Lagarde, al dibattito in plenaria sullo stato dell'economia dell'UE e sulle attività della BCE- Comunicazione medio-lungo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Risultati al 31.12.2025 e deliberazione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Appuntamento: Presentazione risultati di Gruppo 4Q25 e FY25 (pubblicazione e conference call)- Assemblea: Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e straordinaria - prima convocazione- L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali- Pubblica l'outlook sull'energia- Fiera Milano Rho - 46ª edizione della Borsa internazionale del turismo, organizzata da Fiera Milano, l'evento annuale di riferimento per l'industria del turismo, dedicato agli operatori commerciali per il Business, il Networking e la Formazione, aperto anche ai viaggiatori. Sei distretti tematici, Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Transportation e Innovation, che coprono l'intera filiera del turismo09:30 -- Borsa Italiana - Sala dei Convegni, Milano - Tour di aggiornamento e confronto su mercati di Websim by Intermonte, dedicato a consulenti finanziari, private banker e investitori professionali. La prima tappa è Milano. Apertura dei lavori di Marino Masotti (Editor in Chief Websim) e Outlook Intermonte 2026 e Asset Allocation di Marco Olivi, (Portfolio Analyst Intermonte)10:00 -- Roma, Palazzo Montecitorio - Il Presidente Sergio Mattarella presenzierà la Celebrazione del "Giorno del Ricordo". Parteciperanno il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana e il Presidente del Senato, Ignazio La Russa e il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani10:00 -- Aula de Carli, Via Giovanni Durando, Milano - "Smart Home tra continuità e innovazione: sicurezza, nuovi ecosistemi e AI aprono il futuro". Il convegno presenterà i dati sul mercato Smart Home in Italia e all'estero. Giovanni Miragliotta (Resp. Scientifico), Angela Tumino e Giulio Salvadori (Direttori) dell'Osservatorio IoT del Politecnico di Milano introducono e presiedono10:30 -- Direzione Generale di BNL BNP Paribas, Roma - Nuovi scenari macroeconomici e riflessi sul Territorio Centro. 3ª edizione del tour sui territori con la tappa di Roma dove l'AD della Banca e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, Elena Goitini, incontra il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, per parlare dell'attualità economica. Introduce Ruxandra Valcu, Chief Commercial Officer BNL BNP Paribas11:00 -- Il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, e il direttore per la comunicazione, Serenella Ravioli, presenteranno online il programma delle iniziative che saranno realizzate nel corso dell'anno per la celebrazione del Centenario dell'Istat11:00 -- Censimento permanente delle istituzioni non profit - Anno 202111:30 -- Palazzo Spada, Roma - Alla Cerimonia di presentazione della "Relazione sull'attività della giustizia amministrativa", sarà presente il Presidente Sergio Mattarella12:00 -- Sala Reale, Stazione di Milano Centrale - Presentazione del rebranding Frecciarossa con gli interventi di Gianpiero Strisciuglio (AD e DG di Trenitalia) Giuseppe Inchingolo (Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer Gruppo FS) e Mario Alovisi (Direttore Marketing & Revenue Management Trenitalia). Al binario 21 sarà presente il Frecciarossa 1000 con nuovo logo14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2025- CDA: Schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2025- Risultati di periodo- Appuntamento: Webcast audio in diretta e conference call sui risultati annuali e del quarto trimestre 2025 alle ore 15.00 - CDA: Risultati consolidati del IV trimestre e dell’esercizio 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio09:00 -- Appuntamento: Conference call di presentazione dei Risultati 4Q e FY 2025 con Luigi Lovaglio, CEO di Banca Mps- Fiera Milano Rho - 46ª edizione della Borsa internazionale del turismo, organizzata da Fiera Milano, l'evento annuale di riferimento per l'industria del turismo, dedicato agli operatori commerciali per il Business, il Networking e la Formazione, aperto anche ai viaggiatori. Sei distretti tematici, Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Transportation e Innovation, che coprono l'intera filiera del turismo- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Turismo internazionale dell'Italia09:30 -- Principi di Piemonte - UNA Esperienze, Torino - Tour di aggiornamento e confronto su mercati di Websim by Intermonte, dedicato a consulenti finanziari e investitori professionali. La prima tappa è Milano. Apertura dei lavori di Marino Masotti (Editor in Chief Websim) e Outlook Intermonte 2026 e Asset Allocation di Marco Olivi, (Portfolio Analyst Intermonte)10:00 -- sede di Assolombarda - Forum organizzato da Comitato Leonardo e Assolombarda. Confronto di alto profilo che si aprirà con gli interventi di Alvise Biffi (Presidente di Assolombarda), Sergio Dompén(Presidente del Comitato Leonardo) e Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE e Coordinatore del Progetto AI del Comitato Leonardo). I lavori si concluderanno con l'intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso10:30 -- Sede Confindustria, Viale Tupini, Roma - Il MASE presenterà i risultati del Progetto SIM – Sistema Avanzato Integrato di Monitoraggio e Previsione, sviluppato grazie ai partner tecnologici Leonardo e DXC. Interverranno, tra gli altri, i ministri Pichetto Fratin, Crosetto, Foti, Lollobrigida e Musumeci, il Sottosegretario di Stato Butti, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo Commissione europea), Lara Ponti (Vice Presidente di Confindustria Nazionale) e Fabio Ciciliano (Capo dipartimento Protezione Civile)10:30 -- Conferenza stampa virtuale dedicata ai mercati emergenti. Naomi Waistell, fund manager e esperta di mercati emergenti, e Raphaël Gallardo, chief economist, presenteranno il loro outlook sui mercati emergenti, analizzando i principali driver macroeconomici e geopolitici, oltre ai rischi e alle opportunità di cui gli investitori dovranno tenere conto nei prossimi mesi11:00 -- Abitazioni occupate - Anni 2021/202311:00 -- Trento - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trento e di intitolazione della Biblioteca Universitaria centrale ad Alcide de Gasperi16:45 -- Il consiglio con i ministri della Difesa si svolgerà a Bruxelles e sarà presieduto dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Asta BOT- CDA: Risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2025- CDA: Approvazione risultati preliminari 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Risultati FY 2025- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Assemblea: Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e straordinaria - seconda convocazione- Fiera Milano Rho - 46ª edizione della Borsa internazionale del turismo, organizzata da Fiera Milano, l'evento annuale di riferimento per l'industria del turismo, dedicato agli operatori commerciali per il Business, il Networking e la Formazione, aperto anche ai viaggiatori. Sei distretti tematici, Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Transportation e Innovation, che coprono l'intera filiera del turismo- Lefkosia - Riunione informale dei ministri dell'Occupazione e degli affari sociali- Cortina - Intervento alla discesa di Super G femminile di sci alpino nell'ambito dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio10:30 -- Castello di Alden Biesen (Belgio) - Il Presidente Costa e i leader dell'UE si riuniranno discutere come rafforzare il mercato unico, ridurre le dipendenze economiche e aumentare la competitività dell'UE in un nuovo contesto geoeconomico. Mario Draghi ed Enrico Letta parteciperanno alle discussioni per condividere le loro prospettive sulla competitività europea. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni11:00 -- La specializzazione produttiva prevalente dei Sistemi locali del lavoro - anno 202111:30 -- Dream Factory, Milano - Conferenza stampa per presentare tutte le novità dell'edizione 2026 di Progetto Fuoco e la ricerca della mercato "Status e opportunità di sviluppo del settore del riscaldamento a biomassa" a cura di Nomisma. Interverranno Federico Bricolo (presidente Veronafiere), Monica Pontarin (event manager Progetto Fuoco), Emanuele Di Faustino (responsabile Industria, Retail e Servizi di Nomisma) e Annalisa Paniz (direttrice generale AIEL)- Asta medio-lungo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 dicembre 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Esame dei dati preconsuntivi consolidati del 4° trimestre e dell’esercizio 2025, l’approvazione del Budget 2026 e dell’aggiornamento del Piano Industriale 2026-2028- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Risultati Q4 2025 e Preliminari 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Monaco, Hotel Bayerischer Hof - Importante forum mondiale focalizzato su politica di sicurezza internazionale. La conferenza principale di febbraio riunisce oltre 450 leader globali tra capi di Stato, ministri, rappresentanti di organizzazioni, imprese, media e società civile per affrontare le questioni urgenti del settore. Parteciperà il ministro Antonio Tajani10:00 -- Sede di Confindustria Bergamo - Evento organizzato da Confindustria Bergamo per offrire alle imprese un quadro aggiornato sulle direttrici europee e nazionali, sulle evoluzioni di mercato e sulle implicazioni geopolitiche e di sicurezza11:00 -- Trasporto marittimo in Italia | Anno 202412:00 -- Imprese con almeno 500 dipendenti - 12-2025; Retribuzioni lorde e Posizioni lavorative - Imprese con almeno 500 dipendenti - 12-2025;18:00 -- Il Secondo Vertice Italia-Africa si terrà ad Addis Abeba in Etiopia a livello di Capi di Stato e di Governo per rafforzare i partenariati italiani con l'Africa consolidando il Piano Mattei per cooperazione energetica economica e strategica, in coincidenza con il Vertice dell'Unione Africana. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà- Regolamento BOT- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione IV trimestre 2026- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2025- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Monaco, Hotel Bayerischer Hof - Importante forum mondiale focalizzato su politica di sicurezza internazionale. La conferenza principale di febbraio riunisce oltre 450 leader globali tra capi di Stato, ministri, rappresentanti di organizzazioni, imprese, media e società civile per affrontare le questioni urgenti del settore. Parteciperà il ministro Antonio Tajani- Addis Abeba (Etiopia) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni partecipa alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana, in qualità di ospite d'onore