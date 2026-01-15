Il calendario 2026 degli eventi societari di Ferrari

(Teleborsa) - Il Cavallino rampante di Maranello
ha comunicato il calendario degli eventi societari
del 2026
, confermando la diffusione dell'informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call
per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria. Martedì 10/02/2026CDA
: Risultati consolidati del IV trimestre e dell'esercizio 2025Appuntamento
: Conference call con analisti finanziari Mercoledì 15/04/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio di esercizio 2025 Martedì 05/05/2026CDA
: Risultati consolidati del I trimestre 2026Appuntamento
: Conference call con analisti finanziari Giovedì 30/07/2026CDA
: Risultati consolidati del II trimestre 2026Appuntamento
: Conference call con analisti finanziari Martedì 03/11/2026CDA:
Risultati consolidati del III trimestre 2026Appuntamento
: Conference call con analisti finanziari