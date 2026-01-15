Milano 14:45
Il calendario 2026 degli eventi societari di Ferrari
(Teleborsa) - Il Cavallino rampante di Maranello ha comunicato il calendario degli eventi societari del 2026, confermando la diffusione dell'informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.


Martedì 10/02/2026
CDA: Risultati consolidati del IV trimestre e dell'esercizio 2025
Appuntamento: Conference call con analisti finanziari

Mercoledì 15/04/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2025

Martedì 05/05/2026
CDA: Risultati consolidati del I trimestre 2026
Appuntamento: Conference call con analisti finanziari

Giovedì 30/07/2026
CDA: Risultati consolidati del II trimestre 2026
Appuntamento: Conference call con analisti finanziari


Martedì 03/11/2026
CDA: Risultati consolidati del III trimestre 2026
Appuntamento: Conference call con analisti finanziari

