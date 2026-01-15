Londra: si concentrano le vendite su Burberry

(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso inglese
, che presenta una flessione del 2,25%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Burberry
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve della casa di moda britannica
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,52 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)