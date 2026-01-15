Londra: si concentrano le vendite su Burberry

maison del lusso inglese

FTSE 100

Burberry

principale indice della Borsa di Londra

casa di moda britannica

(Teleborsa) - Ribasso per la casa di moda britannica, che presenta una flessione del 2,25%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice principale della Borsa di Londra, evidenzia un rallentamento del trend di Burberry rispetto al FTSE 100, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve della maison del lusso inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,52 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,44.