Milano 10:48
44.378 -0,75%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:48
10.122 -0,05%
Francoforte 10:48
24.558 -0,59%

Londra: pioggia di acquisti su Burberry
(Teleborsa) - Effervescente la maison del lusso inglese, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,88%.

Lo scenario su base settimanale di Burberry rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario della casa di moda britannica si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,61 sterline. Prima resistenza a 12,98. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
