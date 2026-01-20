Milano 13:11
44.555 -1,42%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:11
10.089 -1,04%
Francoforte 13:11
24.565 -1,58%

Londra: andamento negativo per Burberry

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la maison del lusso inglese, in flessione del 3,07% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Burberry, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la casa di moda britannica, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 11,9 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 12,15. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 11,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
