Milano 13:46
44.130 -1,31%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 13:46
10.096 -0,30%
Francoforte 13:46
24.416 -1,16%

UE approva aiuti di Stato italiani da 18,2 milioni di euro per settore lattiero-caseario

Agroalimentare, Economia
UE approva aiuti di Stato italiani da 18,2 milioni di euro per settore lattiero-caseario
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, una misura italiana da 18,2 milioni di euro a sostegno di un progetto di investimento nel settore lattiero-caseario.

Il beneficiario della misura è il Centro Latte Bressanone Società Agricola Cooperativa, una cooperativa di produttori di latte in Alto Adige. L'obiettivo del progetto di investimento è ampliare le linee di produzione esistenti della cooperativa per mozzarella e ricotta, introdurre nuovi prodotti come la burrata e ottimizzare il ciclo produttivo, mantenendo elevati standard di qualità e sostenibilità ambientale.

L'investimento avrà un duplice effetto positivo, sostiene la Commissione europea. Da un lato, rafforzerà il settore lattiero-caseario in Alto Adige, aumentando la domanda di latte da parte degli agricoltori locali. Dall'altro, migliorerà l'utilizzo del siero di latte, contribuendo così all'economia circolare e alla produzione sostenibile. L'aiuto sarà erogato sotto forma di sovvenzione diretta.
Condividi
```