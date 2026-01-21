Milano 14:15
Parlamento UE contrario a proposte Consiglio su indebolimento diritti dei passeggeri aerei
(Teleborsa) - Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione (632 voti favorevoli, 15 contrari e 9 astensioni) su una revisione delle norme UE sui diritti dei passeggeri aerei, proposte dagli Stati membri dell'UE per giugno 2025. I deputati hanno votato contro la proposta dei ministri dell'UE di indebolire i diritti dei passeggeri aerei, in vigore dal 2004 e il cui scopo è garantire ai passeggeri una protezione adeguata contro le interruzioni del viaggio.

Garantire i diritti esistenti

I deputati vogliono mantenere il diritto dei viaggiatori aerei al rimborso o al reinstradamento e a richiedere un risarcimento in caso di ritardo del volo superiore a tre ore, cancellazione o negato imbarco. Il Consiglio sta spingendo affinché il risarcimento si applichi solo dopo un ritardo di quattro-sei ore, a seconda della distanza del volo.

Il Parlamento è inoltre contrario alla riduzione degli attuali importi di risarcimento per i disagi aerei e suggerisce di fissarli tra 300 e 600 euro a seconda della distanza del volo. I governi degli Stati membri vogliono fissare un risarcimento tra 300 e 500 euro.

Rimborsi più rapidi e semplici

I deputati chiedono l'introduzione di moduli precompilati per le richieste di risarcimento e rimborso, per semplificare l'elaborazione dei reclami e aiutare passeggeri e compagnie aeree a evitare il ricorso alle agenzie di reclamo. Secondo la bozza di regolamento, le compagnie aeree dovrebbero inviare ai passeggeri che subiscono disagi al viaggio (cancellazione o ritardo) un modulo precompilato entro 48 ore dall'incidente (la posizione del Consiglio richiede un modulo precompilato solo dopo la cancellazione, non dopo ritardi prolungati). I viaggiatori avrebbero quindi un anno di tempo per presentare una richiesta.

Rafforzare la tutela dei viaggiatori

Il Parlamento auspica che i passeggeri abbiano il diritto di portare con sé in aereo, senza costi aggiuntivi, un oggetto personale (come una borsa, uno zaino o un computer portatile) e un piccolo bagaglio a mano di dimensioni massime di 100 cm (lunghezza, larghezza e altezza combinate) e sette chilogrammi.

I deputati vogliono anche eliminare i costi aggiuntivi che i viaggiatori sono talvolta costretti a pagare per correggere errori nei nomi dei passeggeri o per effettuare il check-in del volo. I passeggeri dovrebbero mantenere il diritto di scegliere tra carte d'imbarco digitali e cartacee, aggiungono.

I prossimi passi

In seconda lettura, la posizione del Parlamento sarà trasmessa al Consiglio. Se il Consiglio non accoglierà tutti gli emendamenti del Parlamento, verrà convocato un cosiddetto "Comitato di conciliazione" per trovare un accordo sulla versione definitiva del disegno di legge.
