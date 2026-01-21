Parlamento UE contrario a proposte Consiglio su indebolimento diritti dei passeggeri aerei

(Teleborsa) - Ilha(632 voti favorevoli, 15 contrari e 9 astensioni) su una, proposte dagli Stati membri dell'UE per giugno 2025. I deputati hanno votato contro la proposta dei ministri dell'UE di indebolire i diritti dei passeggeri aerei, in vigore dal 2004 e il cui scopo è garantire ai passeggeri una protezione adeguata contro le interruzioni del viaggio.I deputati vogliono mantenere il diritto dei viaggiatori aerei al rimborso o al reinstradamento e a richiedere un, cancellazione o negato imbarco. Il Consiglio sta spingendo affinché il risarcimento si applichi solo dopo un ritardo di quattro-sei ore, a seconda della distanza del volo.Il Parlamento è inoltreper i disagi aerei e suggerisce di fissarli tra 300 e 600 euro a seconda della distanza del volo. I governi degli Stati membri vogliono fissare un risarcimento tra 300 e 500 euro.I deputati chiedono l', per semplificare l'elaborazione dei reclami e aiutare passeggeri e compagnie aeree a evitare il ricorso alle agenzie di reclamo. Secondo la bozza di regolamento, le compagnie aeree dovrebbero inviare ai passeggeri che subiscono disagi al viaggio (cancellazione o ritardo) un modulo precompilato entro 48 ore dall'incidente (la posizione del Consiglio richiede un modulo precompilato solo dopo la cancellazione, non dopo ritardi prolungati). I viaggiatori avrebbero quindi un anno di tempo per presentare una richiesta.Il Parlamento auspica che i passeggeri abbiano il(come una borsa, uno zaino o un computer portatile) e un piccolo bagaglio a mano di dimensioni massime di 100 cm (lunghezza, larghezza e altezza combinate) e sette chilogrammi.I deputati vogliono anchenei nomi dei passeggeri o per effettuare il check-in del volo. I passeggeri dovrebbero mantenere il diritto di scegliere tra carte d'imbarco digitali e cartacee, aggiungono.In seconda lettura, la. Se il Consiglio non accoglierà tutti gli emendamenti del Parlamento, verrà convocato un cosiddetto "Comitato di conciliazione" per trovare un accordo sulla versione definitiva del disegno di legge.