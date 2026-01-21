Parlamento UE contrario a proposte Consiglio su indebolimento diritti dei passeggeri aerei

(Teleborsa) - Il Parlamento europeo
ha adottato la sua posizione
(632 voti favorevoli, 15 contrari e 9 astensioni) su una revisione delle norme UE sui diritti dei passeggeri aerei
, proposte dagli Stati membri dell'UE per giugno 2025. I deputati hanno votato contro la proposta dei ministri dell'UE di indebolire i diritti dei passeggeri aerei, in vigore dal 2004 e il cui scopo è garantire ai passeggeri una protezione adeguata contro le interruzioni del viaggio.Garantire i diritti esistenti
I deputati vogliono mantenere il diritto dei viaggiatori aerei al rimborso o al reinstradamento e a richiedere un risarcimento in caso di ritardo del volo superiore a tre ore
, cancellazione o negato imbarco. Il Consiglio sta spingendo affinché il risarcimento si applichi solo dopo un ritardo di quattro-sei ore, a seconda della distanza del volo.
Il Parlamento è inoltre contrario alla riduzione degli attuali importi di risarcimento
per i disagi aerei e suggerisce di fissarli tra 300 e 600 euro a seconda della distanza del volo. I governi degli Stati membri vogliono fissare un risarcimento tra 300 e 500 euro.Rimborsi più rapidi e semplici
I deputati chiedono l'introduzione di moduli precompilati per le richieste di risarcimento e rimborso
, per semplificare l'elaborazione dei reclami e aiutare passeggeri e compagnie aeree a evitare il ricorso alle agenzie di reclamo. Secondo la bozza di regolamento, le compagnie aeree dovrebbero inviare ai passeggeri che subiscono disagi al viaggio (cancellazione o ritardo) un modulo precompilato entro 48 ore dall'incidente (la posizione del Consiglio richiede un modulo precompilato solo dopo la cancellazione, non dopo ritardi prolungati). I viaggiatori avrebbero quindi un anno di tempo per presentare una richiesta.Rafforzare la tutela dei viaggiatori
Il Parlamento auspica che i passeggeri abbiano il diritto di portare con sé in aereo, senza costi aggiuntivi, un oggetto personale
(come una borsa, uno zaino o un computer portatile) e un piccolo bagaglio a mano di dimensioni massime di 100 cm (lunghezza, larghezza e altezza combinate) e sette chilogrammi.
I deputati vogliono anche eliminare i costi aggiuntivi che i viaggiatori sono talvolta costretti a pagare per correggere errori
nei nomi dei passeggeri o per effettuare il check-in del volo. I passeggeri dovrebbero mantenere il diritto di scegliere tra carte d'imbarco digitali e cartacee, aggiungono.I prossimi passi
In seconda lettura, la posizione del Parlamento sarà trasmessa al Consiglio
. Se il Consiglio non accoglierà tutti gli emendamenti del Parlamento, verrà convocato un cosiddetto "Comitato di conciliazione" per trovare un accordo sulla versione definitiva del disegno di legge.