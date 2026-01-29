Banca Sistema, Trium Capital ha una partecipazione del 5,029%

(Teleborsa) - Trium Capital
ha una partecipazione del 5,029%
in Banca Sistema
, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 19 gennaio 2026.
Con sede a Londra
, Trium Capital si presenta come un liquid alternatives asset manager
. L'obiettivo delle sue strategie è offrire una correlazione bassa o negativa con i mercati e solidi rendimenti corretti per il rischio attraverso una gamma di veicoli e soluzioni di investimento personalizzate.