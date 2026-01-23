Banca Sistema, CdA ritiene congruo il corrispettivo dell'OPAS di Banca CF+

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione
di Banca Sistema
, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha approvato il comunicato dell'emittente
in merito all'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca CF+.
Il CdA, anche sulla base del contenuto della fairness opinion di Equita SIM
e del parere degli amministratori indipendenti, all'unanimità dei presenti, ha ritenuto congruo, da un punto di vista meramente finanziario, il corrispettivo
, pari a massimi 1,80 euro per ciascuna azione portata in adesione, rappresentato dalla somma tra: corrispettivo iniziale di 1,382 euro in contanti, da pagarsi il giorno di borsa aperta concordato con Borsa Italiana (il 6 marzo 2026), fatte salve eventuali proroghe o altre modifiche; e il corrispettivo differito di massimi 0,418 euro da pagarsi entro 6 mesi dalla data di pagamento del corrispettivo iniziale sub attraverso l'attribuzione di 21 azioni di Kruso Kapital
, previo frazionamento delle azioni outstanding di KK sulla base del rapporto 1:98, per ciascuna azione portata in adesione.
Alla riunione consiliare, presieduta da Luitgard Spogler, hanno partecipato tutti gli amministratori salvo l'AD Gianluca Garbi
.