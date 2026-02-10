Pesante sul mercato di New York Raymond James Financial

(Teleborsa) - Ribasso per la banca d'investimento statunitense
, che passa di mano in perdita del 6,91%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Raymond James Financial
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Raymond James Financial
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 170,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 155,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 185,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)