Piazza Affari: balza in avanti Reply

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di consulenza
, in guadagno del 2,01% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Reply
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario della società operante nel settore Telco & Media
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 97,82 Euro. Prima resistenza a 99,82. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 96,88.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)