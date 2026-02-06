Milano 10:16
Piazza Affari: scambi negativi per Reply

Piazza Affari: scambi negativi per Reply
(Teleborsa) - Ribasso per la società di consulenza, che presenta una flessione del 2,26%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Reply rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario tecnico della società operante nel settore Telco & Media mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 97,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 98,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 96,7.

