Piazza Affari: scambi negativi per Reply

(Teleborsa) - Ribasso per la società di consulenza
, che presenta una flessione del 2,26%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Reply
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico della società operante nel settore Telco & Media
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 97,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 98,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 96,7.
