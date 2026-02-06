Piazza Affari: scambi negativi per Reply

società di consulenza

FTSE Italia Mid Cap

Reply

indice delle società a media capitalizzazione

società operante nel settore Telco & Media

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,26%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dellamostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 97,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 98,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 96,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)