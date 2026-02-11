Milano 9:29
46.622 -0,39%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:29
10.376 +0,22%
24.894 -0,38%

Piazza Affari: movimento negativo per Reply

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di consulenza, che presenta una flessione del 3,04% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Reply rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico della società operante nel settore Telco & Media segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 94,62 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 97,37. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 93,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
