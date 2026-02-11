Piazza Affari: movimento negativo per Reply

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di consulenza
, che presenta una flessione del 3,04% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Reply
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della società operante nel settore Telco & Media
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 94,62 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 97,37. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 93,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)