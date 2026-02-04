Piazza Affari: rosso per Reply

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di consulenza
, che presenta una flessione del 3,41% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Reply
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario della società operante nel settore Telco & Media
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 97,3 Euro. Prima resistenza a 101,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 95,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)