Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:42
25.292 +0,09%
Dow Jones 18:42
50.394 +0,51%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Piazza Affari: calo per Nexi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, con una flessione dell'1,85%.

Lo scenario su base settimanale di Nexi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico di Nexi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,373 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,443. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,348.

