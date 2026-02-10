Salute femminile: solo il 6% degli investimenti sanitari privati globali

(Teleborsa) - In un momento in cui, c’è un’area che continua a restare ai margini del capitale privato globale: laEppure,. Secondo il nuovo, pubblicato dalin collaborazione con, alle donne e alle ragazze è destinato appena il 6% degli investimenti sanitari privati a livello mondiale."Quando metà della popolazione mondiale riceve meno del 10% degli investimenti sanitari, non siamo solo di fronte a una mancanza di attenzione, ma a una distorsione strutturale del mercato". Afferma. "La salute femminile è stata a lungo affrontata in, con una concentrazione delle risorse in pochi ambiti che ha lasciato ai margini condizioni ad alta prevalenza e impatto, facendo sì che una parte rilevante del carico di malattia venga ancora affrontata in modo tardivo e frammentato. Il paradosso è che il bisogno sanitario è evidente, ma il mercato non lo vede. E quando il mercato non vede, il capitale non arriva".La ricerca mostra, infatti, chelasciando scoperte vaste aree ad alta prevalenza e alto impatto clinico ed economico. Tra queste figurano leLe conseguenze di questo squilibrio sono misurabili.Un dato che si traduce in minore partecipazione al lavoro, perdita di produttività e aumento dei costi sanitari nel lungo periodo. Secondo lo studio, intervenire in modo efficace su sole quattro aree () potrebbe generare un’opportunità di mercato superiore ai 100 miliardi di dollari entro il 2030 negli Stati Uniti, con benefici diretti anche per i sistemi sanitari e per l’economia.Per fotografare con maggiore precisione questo squilibrio,, uno strumento che analizza i flussi di capitale privato verso la salute femminile negli ultimi cinque anni. L’indice, fortemente concentrato su investimenti in fase iniziale e con difficoltà strutturali nel passaggio alla scala. Circa la metà delle operazioni riguarda infatti start up nelle primissime fasi di sviluppo, una quota significativamente superiore a quella osservata nel resto del settore healthcare.Il report individua però. Il caso della fecondazione assistita è emblematico:capace di attrarre capitali, standardizzare i percorsi di cura e ampliare l’accesso alle terapie. Una traiettoria che offre indicazioni preziose per altri segmenti della salute femminile oggi ancora sottosviluppati."Il tema non è la mancanza di innovazione, ma. Il caso della fecondazione assistita dimostra che, quando la salute femminile viene riconosciuta come priorità clinica, il sistema è in grado di organizzarsi, standardizzare e attrarre capitali., ma rafforzare la qualità, la sostenibilità e l’efficienza dell’intero sistema sanitario: è una decisione industriale razionale, basata su dati, ritorni attesi e riduzione del rischio sistemico", conclude Catozzella.Il report si chiude individuando, che spaziano dalle terapie oncologiche specifiche per le donne alle piattaforme digitali integrate per le cure femminili, dal monitoraggio remoto della gravidanza alla salute mentale, fino ai servizi dedicati alla longevità e ai dispositivi per la salute metabolica. Ambiti diversi per grado di maturità, ma accomunati da un forte disallineamento tra bisogni clinici, evidenze disponibili e capitali oggi investiti, che rappresenta al tempo stesso una criticità strutturale e una concreta opportunità di crescita per l’intero sistema sanitario.