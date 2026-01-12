Private Labs e Mangusta Risk: partnership IA per la trasparenza nei fondi privati

(Teleborsa) -fornitore europeo di soluzioni di estrazione dati e analytics basate su intelligenza artificiale per gli investimenti nei mercati privati, eil principale advisor per gli, hanno annunciato oggi una partnership strategica finalizzata a rivoluzionare il modo in cui le informazioni sui fondi privati vengono raccolte, elaborate e analizzate.Attraverso questa collaborazione,per automatizzare e migliorare l’estrazione dei dati dalla documentazione dei fondi privati, inclusi bilanci, report trimestrali, rendiconti dei conti capitale e comunicazioni di richiami di capitale e distribuzioni. Aumentando in modo significativo la trasparenza sui portafogli sottostanti, ciò consente agli asset owner di ottenere informazioni di qualità più elevata in tempi più rapidi e con maggiore efficienza, rafforzando il reporting, il controllo e i processi decisionali di investimento.La partnership rappresenta uncon estensioni pianificate verso flussi di lavoro più ampi di gestione dei dati, analytics, modelli di rischio e processi di valutazione degli asset. Entrambe le società mirano a costruire un futuro in cui i dati dei mercati privati siano completamente strutturati, tracciabili e immediatamente disponibili per l’analisi strategica.ha commentato: "La tecnologia di intelligenza artificiale di Private Labs non solo semplificherà e migliorerà i processi esistenti di raccolta dei dati, ma amplierà anche in modo significativo, a un livello precedentemente ritenuto impossibile, le analisi che possiamo effettuare sugli investimenti privati. Q, permettendoci di comprendere meglio la composizione degli asset, i fattori di performance e le esposizioni al rischio. Di conseguenza, possiamo fornire ai nostri clienti approfondimenti più ricchi, erogati più rapidamente e con maggiore accuratezza, segnando l’inizio di una nuova era che mostra come l’IA sia destinata a rivoluzionare il nostro settore"., ha aggiunto: "Questa partnership rafforza entrambe le realtà. Mangusta Risk apporta una profonda competenza nella consulenza agli asset owner istituzionali, mentre Private Labs contribuisce con una tecnologia all’avanguardia che trasforma il modo in cui vengono gestiti i dati dei fondi privati. Insieme, la quello che ciascuna parte potrebbe offrire singolarmente".Questa collaborazione rafforzamettendo gli asset owner nelle condizioni di beneficiare di una nuova generazione di qualità e trasparenza dei dati.