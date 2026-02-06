Avio, WCM Investment Management lima partecipazione al 4,887%

Avio

(Teleborsa) -, società di gestione degli investimenti con sede in California e specializzata in investimenti attivi in azioni globali e dei mercati emergenti, ha unain, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 30 gennaio 2026. In precedenza, al 30 settembre 2025, la quota era del 5,015%.