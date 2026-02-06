Avio, WCM Investment Management lima partecipazione al 4,887%

(Teleborsa) - WCM Investment Management
, società di gestione degli investimenti con sede in California e specializzata in investimenti attivi in azioni globali e dei mercati emergenti, ha una partecipazione del 4,887%
in Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 30 gennaio 2026. In precedenza, al 30 settembre 2025, la quota era del 5,015%.