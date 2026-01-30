Milano 11:40
UK: massa monetaria M4 in linea con attese, frenano prestiti a privati
(Teleborsa) - La massa monetaria M4 della Gran Bretagna è salita dello 0,3% nel mese di dicembre 2025, dopo il +0,8% registrato il mese precedente e rispetto al +0,3% delle stime degli analisti. Il dato è pubblicato dalla Bank of England.

Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati si sono assestati a 1,524 miliardi di sterline, in calo rispetto ai 2,143 miliardi del mese precedente e si confrontano con gli 1,70 miliardi GbP attesi.

I prestiti netti ai privati evidenziano una crescita a 6,1 miliardi, in linea con le attese, rispetto ai 6,6 miliardi registrati in precedenza. I prestiti per mutui fanno segnare 4,6 miliardi (consensus 4,5 miliardi) rispetto ai 4,59 miliardi precedenti.
