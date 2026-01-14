CDP e Intesa Sanpaolo: nuovo accordo da 1 miliardo per crescita di Pmi e Mid-Cap

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Un nuovo accordo daper sosteneree l’espansione sui mercati difavorendo allo stesso tempo l’economia reale e lo sviluppo dei territori in cui operano: è questo l’obiettivo dell’accordo di finanziamento firmato dasi inserisce nell’ambito dellavolta aa favore delle aziende italiane che, a partire dal 2021, hanno consentito di mettere a disposizione complessivamente risorse pari a circaNel dettaglio, idall’attuale accordo sarà integralmente impiegato dalla banca per erogare prestiti fino a 25 milioni e di durata fino a 18 anni a PMI e Mid-Cap italiane per singolo progetto. Le risorse potranno essere destinate a investimenti da realizzare oper rafforzare le principali filierea spese per immobilizzazioni materiali o immateriali e arisponde alla volontà di sostenere il tessuto imprenditoriale italiano in una fase di mercato in costante evoluzione, ampliando le opzioni di finanziamento a disposizione delle aziende nella prospettiva di stimolare anche i loro investimenti più complessi.