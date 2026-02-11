Milano 13:17
Francoforte: positiva la giornata per Leg Immobilien

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Leg Immobilien
(Teleborsa) - Bene Leg Immobilien, con un rialzo del 2,60%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Leg Immobilien più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Leg Immobilien classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 66 Euro e primo supporto individuato a 64,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 67,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
