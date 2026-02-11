Francoforte: andamento sostenuto per Tag Immobilien

(Teleborsa) - Seduta positiva per Tag Immobilien
, che avanza bene del 3,54%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tag Immobilien
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Tag Immobilien
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,74 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)