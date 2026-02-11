Milano 13:04
46.371 -0,92%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:04
10.426 +0,69%
Francoforte 13:04
24.943 -0,18%

Francoforte: andamento sostenuto per Tag Immobilien

(Teleborsa) - Seduta positiva per Tag Immobilien, che avanza bene del 3,54%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tag Immobilien rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Tag Immobilien è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,74 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,28.

