Francoforte: al centro degli acquisti DWS

(Teleborsa) - Rialzo per DWS
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,20%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DWS
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di DWS
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 63,25 Euro con primo supporto visto a 60,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 59,55.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)