Milano 10:58
45.359 +0,49%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 10:58
10.197 +0,42%
Francoforte 10:58
24.536 -1,16%

Francoforte: al centro degli acquisti DWS

(Teleborsa) - Rialzo per DWS, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,20%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DWS più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di DWS confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 63,25 Euro con primo supporto visto a 60,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 59,55.

