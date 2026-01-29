New York: Caterpillar, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Grande giornata per il gigante delle macchine movimento terra
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,60%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caterpillar
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Caterpillar
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 687,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 650,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 724,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)