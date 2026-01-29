Milano 17:29
45.047 -0,20%
Nasdaq 17:34
25.568 -1,75%
Dow Jones 17:34
48.882 -0,27%
Londra 17:29
10.171 +0,16%
Francoforte 17:30
24.293 -2,13%

New York: Caterpillar, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
New York: Caterpillar, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Grande giornata per il gigante delle macchine movimento terra, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,60%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caterpillar più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Caterpillar è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 687,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 650,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 724,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```