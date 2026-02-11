Londra: brillante l'andamento di Fresnillo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento
, in guadagno del 2,74% sui valori precedenti.
L'andamento di Fresnillo
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Fresnillo
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,39 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,49. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 40,29.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)