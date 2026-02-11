Milano 13:07
46.373 -0,92%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:07
10.425 +0,68%
Francoforte 13:07
24.942 -0,18%

Londra: brillante l'andamento di Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Fresnillo
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento, in guadagno del 2,74% sui valori precedenti.

L'andamento di Fresnillo nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Fresnillo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,39 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,49. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 40,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```