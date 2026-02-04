Milano 10:01
Londra: performance negativa per RELX

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che tratta con una perdita dell'1,81%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di RELX rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21,51 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22,09. Il peggioramento di RELX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,28.

