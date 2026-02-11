Pesante sul mercato di New York Martin Marietta Materials

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore americano di aggregati e materiali da costruzione
, che passa di mano in perdita del 6,72%.
Lo scenario su base settimanale di Martin Marietta Materials
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, Martin Marietta Materials
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 682,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 648,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 716,2.
