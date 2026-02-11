Milano 17:35
Pesante sul mercato di New York Martin Marietta Materials

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore americano di aggregati e materiali da costruzione, che passa di mano in perdita del 6,72%.

Lo scenario su base settimanale di Martin Marietta Materials rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, Martin Marietta Materials è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 682,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 648,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 716,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
